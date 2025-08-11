A tres días de la serie de octavos de Copa Libertadores, el rival de River tiene casi confirmada la ausencia de uno de sus jugadores importantes. El arquero Rodrigo Morínigo, de Libertad de Paraguay, sufrió un pinchazo en el muslo durante el empate 1-1 frente a Deportivo Recoleta. Debido a esta molestia, el guardameta fue reemplazado y su participación en el primer encuentro de octavos de final está en duda.

Quien ingresó en su lugar fue el experimentado uruguayo Martín Silva, de 42 años, que apenas suma 103 minutos de juego en este 2025. El charrúa ocupará el arco en el partido del jueves contra el conjunto argentino si los estudios de Morínigo confirman finalmente su ausencia ante River en el estadio La Huerta.

Martín Silva reemplazará a Morínigo si éste no llega al jueves.

Un ex que podría no estar

El otro que también tiene en riesgo su presencia el jueves es, justamente, un antiguo River. Se trata de Robert Rojas, que fue vendido por el Millonario a principios del 2025 a Olimpia, y desde este mercado recaló en Libertad. El defensor tiene un golpe en el tobillo que se produjo también en el último duelo por la liga paraguaya. El Sicario tiene más chances de estar que Morínigo, y el entrenador Sergio Aquino lo esperará hasta último momento para que sea de la partida en el duelo de ida.

Rojas, otro de los que podría ser baja en Libertad. (Foto: Prensa Libertad)

La presencia de ambos futbolistas tendrá un par de días más para definirse, ya que el enfrentamiento entre Libertad y River tendrá su primer capítulo este jueves a las 21.30 en el estadio La Huerta. La revancha que definirá cuál de los dos se mete entre los ocho mejores se jugará una semana después en Buenos Aires, a la misma hora, en el Mas Monumental.