Martes 12 de Agosto, Neuquén, Argentina
SOBREVIVIÓ

Una chica de 14 años cayó desde lo alto de una antena de una radio de Zapala

Según las primeras informaciones, la menor sufrió una fractura de cadera. El año pasado, un chico de su misma edad murió tras arrojarse al vacío. 

Por Pablo Montanaro
Martes, 12 de agosto de 2025 a las 12:53
Una chica de 14 años sufrió una fractura de cadera al caerse desde la torre de la vieja antena de Radio Nacional Zapala.

Según las primeras informaciones, la menor no alcanzó a subir a una altura importante.

La antena se encuentra en desuso desde el año 2014 y tiene 80 metros de altura 

Personal policial y de emergencias, y de Defensa Civil se encuentran trabajando en el lugar para trasladar a la menor al hospital de Zapala. La menor se encuentra estable y consciente.

Cabe recordar que hace menos de un mes, personal de Bomberos de Zapala, especializado en alturas, logró convencer a un hombre, de 34 años, que pretendía arrojarse desde la ex antena de Radio Nacional con la intención de atentar contra su vida.

El hecho ocurrió el 19 de julio cuando el personal de Bomberos y un mediador policial, luego de varias horas, pudieron convencer al hombre desista de su actitud, sin registrarse lesión alguna. El hombre había llegado a los 60 metros de altura de la antena.

 

Noticia en desarrollo

