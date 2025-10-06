Cómo estará el tiempo este martes en la provincia de Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este martes 7 de octubre un día con buen tiempo en gran parte de la provincia de Neuquén. Las condiciones serán estables, con cielo algo a ligeramente nublado y vientos leves a moderados en la mayoría de las localidades.

En Neuquén capital, la jornada comenzará con 4 grados y cielo ligeramente nublado. Durante la mañana, la temperatura ascenderá a 13 grados con viento del sudoeste, y en la tarde alcanzará su punto máximo con 26 grados, bajo un cielo despejado y brisa del oeste de hasta 22 km/h. Por la noche, se espera tiempo despejado, 22 grados y viento leve del norte.

Zapala presentará el martes un cielo parcialmente nublado a lo largo del día. La temperatura mínima será de 5 grados y la máxima de 20 grados. El viento soplará del oeste y sudoeste, con intensidades entre 7 y 22 km/h. Hacia la noche, el cielo quedará despejado y el ambiente templado, con 17 grados.

Para la región Sur, sobre todo en San Martín de los Andes, el SMN prevé una jornada algo más ventosa. El cielo estará mayormente nublado al amanecer, con 6 grados, y luego parcialmente nublado durante el resto del día. La máxima llegará a 15 grados, pero se registrarán ráfagas de viento del oeste de hasta 50 km/h, que continuarán durante la noche, cuando la temperatura descienda a 12 grados.

Por su parte, Chos Malal tendrá un martes agradable, con mínimas de 5 grados y máximas de 23. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana y ligeramente nublado en la tarde, con viento del oeste de hasta 22 km/h. Al final del día, el cielo quedará despejado y el viento se mantendrá leve, del sudoeste.