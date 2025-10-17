Un nuevo hecho de inseguridad generó alarma en el barrio Tres Cerros de Villa La Angostura, donde una vecina sufrió un lamentable robo en su vivienda ubicada sobre la calle Quintana. Desconocidos ingresaron al departamento mientras ella no se encontraba y, además de llevarse dinero en efectivo, provocaron serios destrozos en el interior de la propiedad.

El hecho ocurrió entre las 11:30 y las 20:30 del lunes, horario en el que la casa estaba vacía. Al regresar, la propietaria se encontró con todas las habitaciones revueltas y una puerta trasera de doble vidrio destrozada, por donde se presume que ingresaron los delincuentes.

“Vivo en un departamento. Para llegar a mi casa pasaron por la vivienda de mis vecinos. No se llevaron ni electrónicos ni objetos de valor, sólo dinero en efectivo”, relató la víctima a DiarioAndino, solicitando mantenerse en el anonimato.

Aunque se activó la alarma y la alerta llegó a la central de monitoreo, cuando el personal de custodia arribó al lugar los delincuentes ya habían huido. Inmediatamente se dio aviso a la policía, que también acudió al domicilio.

Otro robo en el mismo barrio y con características similares

Aumentando la preocupación de los vecinos, fuentes policiales confirmaron que ese mismo día se produjo otro robo en una vivienda cercana, también en el barrio Tres Cerros. Según se informó, ambos hechos comparten características similares, lo que refuerza la hipótesis de que podrían haber sido cometidos por el mismo grupo delictivo.

Pese a la angustia del momento, la víctima quiso destacar el accionar de las fuerzas de seguridad y el apoyo recibido:

“Tenemos un pueblo muy solidario. No solo los chicos de la alarma, también la policía, los comerciantes de la zona y hasta la gente del seguro se acercaron para contenerme”, expresó.

Hasta el momento, no hay personas identificadas por los robos, pero la policía local continúa con la investigación. Se están revisando cámaras de seguridad de la zona y se tomaron testimonios de vecinos que podrían aportar datos clave para esclarecer los hechos.