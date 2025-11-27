Comienza un nuevo sistema de transporte en la ciudad

Desde el 1° de diciembre, Rincón de los Sauces contará por primera vez con un sistema de transporte público urbano regular. El primer recorrido está previsto para las 6:00 de la mañana y el servicio funcionará con paradas oficiales distribuidas en distintos puntos de la localidad.

El objetivo es ordenar la movilidad, ampliar las opciones de traslado y facilitar la conexión entre barrios, instituciones educativas y sectores claves de la ciudad.

Dónde conseguir y recargar la tarjeta

Para utilizar el servicio será necesario contar con una tarjeta de transporte.

Además, los usuarios podrán realizar recargas a través de una plataforma web, sin necesidad de generar una cuenta personal.

Recorrido y seguimiento en tiempo real

El sistema posee una aplicación exclusiva que permite:

Consultar el recorrido actualizado de las unidades.

Ver la ubicación del colectivo en tiempo real.

Acceder a información general del servicio.

Esto permite planificar el viaje con anticipación y reducir tiempos de espera.

100 paradas distribuidas en toda la ciudad

El nuevo sistema tendrá 100 paradas oficiales, señalizadas con cartelería o garitas.

Desde el municipio recordaron que:

Solo se debe ascender o descender en las paradas habilitadas.

No se debe estacionar en las zonas destinadas a paradas para facilitar el funcionamiento del servicio.

En casos de lluvia, se habilitará la posibilidad de descender fuera de las paradas oficiales por cuestiones de seguridad.

Un recorrido pensado para estudiantes

Uno de los puntos destacados del esquema de circulación es que incluye tramos cercanos a establecimientos educativos, para facilitar el traslado de estudiantes en horarios escolares.

Claves del nuevo transporte urbano