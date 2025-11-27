El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), del Ministerio de Infraestructura provincial, anunció que habrá cortes programados de energía durante este jueves 27 y viernes 28 de noviembre, en la ciudad de Chos Malal, en el norte de la provincia.

Los mismos se realizarán con el fin de llevar adelante tareas de mantenimiento en subestaciones transformadoras.

Según detalló el organismo, el jueves 27 de noviembre, entre las 13 y las 15, la interrupción afectará a usuarios del centro, específicamente en el sector comprendido entre Villegas y General Paz, y entre San Martín y Roca.

Por otro lado, el viernes 28 de noviembre, de 10 a 12, el corte alcanzará a la totalidad de los usuarios del barrio Mudon.

Desde el EPEN remarcaron que los trabajos son necesarios para garantizar la calidad del servicio y el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Asimismo, se recomienda a la comunidad tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante los horarios en que se realizarán las tareas.