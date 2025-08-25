¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 25 de Agosto, Neuquén, Argentina
TRABAJO EN CONJUNTO

Tres provincias patagónicas impulsan un plan común contra incendios forestales

La iniciativa prevé coordinación regional, bases operativas compartidas y entrenamientos para optimizar la tarea de los brigadistas.

Por Sabrina Morales
Lunes, 25 de agosto de 2025 a las 14:19
Los gobiernos de NeuquénRío Negro y Chubut impulsan un proyecto regional que busca mejorar la prevención y el combate de los incendios forestales. La propuesta se centra en crear un Comando Conjunto Patagónico para unificar esfuerzos y garantizar una respuesta temprana en las horas críticas de un siniestro.

La iniciativa es coordinada por la Secretaría de Emergencias, a cargo de Luciana Ortiz Luna, y pretende articular el trabajo de alrededor de 600 brigadistas de la región. El objetivo principal es contar con protocolos unificados que permitan optimizar la logística y el despliegue de recursos en los territorios afectados.

El plan se basa en dos ejes: la creación de un comando único regional, que centralice la toma de decisiones, y la definición de procedimientos operativos estándar. Estas herramientas buscan garantizar acciones coordinadas entre provincias y una capacidad de respuesta eficaz frente a emergencias ambientales.

Según Ortiz Luna, el incendio de Valle Magdalena dejó enseñanzas fundamentales que hoy se transforman en protocolos concretos. Estos lineamientos permitirán dar una respuesta unificada y más efectiva, mejorando la actuación de los equipos de brigadistas en campo.

Si la propuesta avanza, durante la temporada 2025/26 se consolidarán bases de coordinación, se trabajará en la unificación de sistemas de comunicación y se realizarán entrenamientos conjuntos. La funcionaria destacó que el trabajo conjunto entre provincias es clave para fortalecer la protección regional y reducir riesgos en la Patagonia.

