Viernes con buenas noticias: depositan sueldos de la administración pública y jubilaciones

El anuncio

El Ministerio de Economía de la provincia informó que este viernes 29 de agosto se acreditarán los sueldos correspondientes a todos los trabajadores estatales. La medida incluye al personal de Salud, Policía, Educación, Administración Central y organismos descentralizados.

Alcance del pago

El depósito también contempla a jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), quienes tendrán sus haberes disponibles en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN), como es habitual cada mes.

Una política que se sostiene

Desde el inicio de la gestión de Rolando Figueroa, el Gobierno mantiene la política de que los sueldos estén acreditados antes de que termine cada mes. Según explicaron, la medida es posible gracias a un plan de austeridad que busca reducir gastos innecesarios y destinar más recursos a áreas prioritarias.