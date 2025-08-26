¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 26 de Agosto, Neuquén, Argentina
Neuquén pone el sueldo por delante

Viernes con buenas noticias: depositan sueldos de la administración pública y jubilaciones

Lo confirmó el Gobierno. La medida alcanza a todos los sectores y busca mantener la política de pago antes de fin de mes.

Por Redacción

Martes, 26 de agosto de 2025 a las 10:39
El anuncio

El Ministerio de Economía de la provincia informó que este viernes 29 de agosto se acreditarán los sueldos correspondientes a todos los trabajadores estatales. La medida incluye al personal de Salud, Policía, Educación, Administración Central y organismos descentralizados.

Alcance del pago

El depósito también contempla a jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), quienes tendrán sus haberes disponibles en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN), como es habitual cada mes.

Una política que se sostiene

Desde el inicio de la gestión de Rolando Figueroa, el Gobierno mantiene la política de que los sueldos estén acreditados antes de que termine cada mes. Según explicaron, la medida es posible gracias a un plan de austeridad que busca reducir gastos innecesarios y destinar más recursos a áreas prioritarias.

