El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, aseguró que su país no solicitará un cese al fuego ni tampoco ve una razón para negociar con Estados Unidos. Araghchi hizo los comentarios en una entrevista con la radiodifusora estadounidense NBC News transmitida.

"No estamos pidiendo un cese al fuego, y tampoco vemos ninguna razón por la que debamos negociar con Estados Unidos, cuando hemos negociado con ellos dos veces, y en cada ocasión nos han atacado en medio de las negociaciones", indicó.

En cuanto a la posibilidad de una invasión terrestre por parte de Estados Unidos contra Irán, Araghchi expresó: "Los estamos esperando porque estamos seguros de que podemos enfrentarlos, y eso sería un gran desastre para ellos".

El canciller agregó que Irán estaba completamente listo para el conflicto actual y está preparado para cualquier otra eventualidad, incluyendo una invasión terrestre, y enfatizó que las fuerzas armadas del país están listas para cualquier escenario.

Por otra parte, Irán señaló hoy que la Armada del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica atacó el portaaviones USS Abraham Lincoln con drones a 340 kilómetros de las aguas territoriales del país, en el golfo de Omán.

La sede central de Khatam al-Anbiya de Irán dijo a la televisión estatal IRIB que después de ser atacado con los drones iraníes, el portaaviones, junto con sus destructores, huyó rápidamente y se encuentra actualmente a más de 1.000 kilómetros de la región.

Los acontecimientos se producen luego de que Estados Unidos e Israel empezaron a atacar el sábado por la mañana Teherán y varias ciudades iraníes más, lo que condujo al fallecimiento del líder supremo iraní Ali Khamenei, algunos familiares del líder, importantes comandantes militares y civiles. Irán ha respondido con una serie de ataques con misiles y drones contra activos de Estados Unidos e Israel en la región.

