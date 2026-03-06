Este viernes 6 de marzo es el último día para inscribirse en los cursos de formación que ofrece el Centro de Formación Profesional Nº 9 (CFP 9) de Neuquén, una propuesta educativa gratuita orientada a quienes buscan capacitarse y adquirir nuevas herramientas para el mundo laboral.

En este marco, Solange Crespi, profesora del módulo Formación para el Trabajo, y Noelia Rueda, profesora de Gastronomía, ambas docentes del CFP Nº 9, participaron recientemente del programa radial “Cuando la noche cae, la radio se enciende”, conducido por Fernanda del Valle y que se transmite por AM550. Durante la entrevista destacaron la importancia de la formación profesional como herramienta para generar oportunidades laborales y alentaron a la comunidad a aprovechar estas capacitaciones gratuitas.

Las inscripciones se realizan de manera presencial y por orden de llegada en la sede de la institución. Las personas interesadas pueden acercarse en el turno en el que deseen cursar:

Turno mañana: a partir de las 9 horas

Turno tarde: desde las 14 horas

Turno vespertino: a partir de las 18 horas

Desde la institución recordaron que la inscripción es personal y que es obligatorio presentar una fotocopia del DNI. Además, se recomienda llevar el resto de la documentación solicitada para completar el trámite. Los cursos que se dictan en el CFP Nº 9 son totalmente gratuitos y forman parte de la oferta de formación profesional destinada a mejorar las oportunidades laborales de jóvenes y adultos de la ciudad.

Quienes aún no se hayan anotado tienen tiempo únicamente durante la jornada de hoy, por lo que desde la institución invitan a los interesados a acercarse y asegurar su lugar en las capacitaciones de este año.