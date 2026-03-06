¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes nublado con chaparrones y tormentas aisladas en Neuquén ¿cómo estará el clima durante el fin de semana?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un viernes con un cielo gris, aunque temperaturas agradables. Para el fin de semana será fundamental mirar el pronóstico antes de realizar cualquier plan al aire libre.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes se presentará con cielo nublado y temperaturas agradables durante el día, aunque por la noche podrían registrarse tormentas aisladas.

Por la mañana, la temperatura rondará los 15 °C, con viento débil, y ascenderá a 17 °C mientras se esperan chaparrones y ráfagas de viento del norte entre 23 y 31 km/h. Durante la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado y la máxima no superará los 24 °C, con viento leve a moderado. Hacia la noche, se prevén tormentas aisladas con descenso de la temperatura hasta los 20 °C.

En la zona de la cordillera, la jornada será templada, con 12 °C por la mañana, 23 °C durante la tarde y 17 °C por la noche.

Fin de semana con clima inestable

El pronóstico para el sábado indica tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones a lo largo del día. La temperatura máxima llegará a los 30 °C y, durante la noche, descenderá hasta los 14 °C.

El domingo continuará la inestabilidad, con tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones durante la jornada, alcanzando una máxima de 25 °C. Por la noche podrían registrarse nuevas tormentas.

