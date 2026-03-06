El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes se presentará con cielo nublado y temperaturas agradables durante el día, aunque por la noche podrían registrarse tormentas aisladas.

Por la mañana, la temperatura rondará los 15 °C, con viento débil, y ascenderá a 17 °C mientras se esperan chaparrones y ráfagas de viento del norte entre 23 y 31 km/h. Durante la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado y la máxima no superará los 24 °C, con viento leve a moderado. Hacia la noche, se prevén tormentas aisladas con descenso de la temperatura hasta los 20 °C.

En la zona de la cordillera, la jornada será templada, con 12 °C por la mañana, 23 °C durante la tarde y 17 °C por la noche.

Fin de semana con clima inestable

El pronóstico para el sábado indica tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones a lo largo del día. La temperatura máxima llegará a los 30 °C y, durante la noche, descenderá hasta los 14 °C.

El domingo continuará la inestabilidad, con tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones durante la jornada, alcanzando una máxima de 25 °C. Por la noche podrían registrarse nuevas tormentas.