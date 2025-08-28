Buscan a un joven de 21 años desaparecido en Cipolletti y activan alerta en el Alto Valle

Se inició la búsqueda para dar con el paradero de Joaquín Ezequiel Castillo, de 21 años, quien fue reportado como desaparecido en las últimas horas. La pesquisa está a cargo de la Subcomisaria 68°de Cipolletti. Se solicitó a la comunidad que, ante cualquier información, se comunique de inmediato al 911 o a la unidad policial más cercana.

Castillo tiene contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, es de tez blanca, ojos color miel y cabello castaño claro. Su rostro es delgado y presenta labios pronunciados. Como características particulares, posee aritos en ambas orejas y tatuajes visibles en uno de sus brazos. Al momento de ausentarse vestía zapatillas marca Topper negras con franja gris, pantalón tipo jogging azul y un pulóver gris con capucha. Además, llevaba una gorra oscura y una remera roja.

La Subcomisaria 68° trabaja en conjunto con otras unidades operativas para ampliar el radio de búsqueda, incluyendo recorridas en zonas urbanas y rurales, revisión de cámaras de seguridad y entrevistas a personas cercanas. “Toda información que permita orientar la búsqueda es valiosa”, señalaron desde la fuerza. La familia del joven también participa activamente en la búsqueda.

La Policía de Río Negro mantiene abierta la línea 911 para recibir datos de manera inmediata y confidencial. También se habilitó el contacto directo con la Subcomisaria 68°, que centraliza las actuaciones. La imagen del joven fue distribuida en terminales, hospitales, paradores y espacios públicos.