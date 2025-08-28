Una cámara registró el momento en que Procoppo cayó al río Negro en la costanera de Viedma

La búsqueda de Cristian Leonardo Procoppo, el carnicero de 45 años desaparecido en Viedma tras asistir a un recital, dio un giro clave este miércoles. Una cámara de seguridad privada ubicada en el sector de las calles Brown, Alvear y Las Heras registró el momento en que el hombre cae al río Negro, en la madrugada del domingo. La imagen fue confirmada por su hermana Paola, quien expresó en redes sociales: “Lamentablemente, por decisión o accidente, se lo ve en un video caer al río”. La novedad fue comunicada también por el entorno familiar y derivó en una intensificación de los rastrillajes en la zona costera.

Procoppo había sido visto por última vez saliendo del boliche Zeus, donde había asistido junto a su esposa e hija para ver a la banda La 2001. Según relató su hija Aldana, cerca de las 4:30 su madre se sentó a descansar y él fue a buscar agua a la barra. Nunca volvió. Una empleada de seguridad confirmó que lo vio salir del local, pero no regresar. Horas después, una cámara del barrio Ceferino lo registró caminando solo por el pasaje Descalzi, a pocas cuadras del boliche. Esa imagen fue, hasta ahora, el último rastro certero del hombre.

La confirmación del video que lo muestra cayendo al río cambia el eje de la investigación. La Policía de Río Negro, que ya había desplegado rastrillajes entre el Puente Nuevo y el Parque Jorge Ferreira, ahora concentra los esfuerzos en el sector costero donde se habría producido la caída. Se trabaja con perros rastreadores, drones y embarcaciones, mientras se analiza el registro fílmico para determinar el punto exacto del incidente. La fiscalía evalúa si se trató de un accidente, una acción voluntaria o si hubo intervención de terceros.

La familia de Procoppo se mostró consternada pero agradecida por el acompañamiento de la comunidad. “Estuvieron toda la noche tranquilos, hasta que pasando las 4.30 mi mamá se fue a sentar, mi papá fue a buscar un agua y ahí no apareció más”, relató Aldana. El celular del carnicero dejó de emitir señal a las 3:03, casi dos horas antes de la grabación en el barrio Ceferino. La investigación también incluyó el análisis de movimientos bancarios, llamadas y cámaras privadas, sin resultados concluyentes hasta ahora.

La causa sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas se amplíe la búsqueda con buzos tácticos y personal especializado. La comunidad de Viedma y Carmen de Patagones se mantiene en vilo. “Lo importante ahora es encontrarlo”, expresaron desde el entorno familiar.

