Lo que se sabe de la mujer que deambulaba por el centro de Neuquén y que repetía la misma frase una y otra vez

El hallazgo en la Avenida Argentina

La escena parecía sacada de un relato oscuro. Eran las 6:30 de la mañana cuando un llamado alertó a la policía sobre una mujer que deambulaba frente a la Catedral, en pleno corazón de Neuquén capital. Caminaba despacio, perdida, con la mirada fija en el vacío.

Los efectivos llegaron y apenas pudieron hablar con ella. Respondía con pocas palabras, aseguraba tener 34 años y ser de Centenario. Pero cada frase que pronunciaba sembraba más dudas que certezas.

"Me retracto", una frase repetida y el desconcierto

Lo que más inquietó a quienes la rodeaban fue su insistencia en repetir una sola expresión: “me retracto”. Una y otra vez, casi como un eco en la madrugada, sin dar más explicación.

La mujer fue asistida por personal del SIEN y trasladada al hospital. La policía se retiró sin lograr datos precisos ni familiares de referencia. Hasta ahora, su historia sigue siendo un misterio.

¿Qué le pudo haber pasado?

Las especulaciones se multiplican. ¿Una crisis de salud mental en medio de la ciudad? ¿Un episodio ligado a una situación de violencia? ¿O un hecho oculto que aún no salió a la luz?

Lo cierto es que la mujer parecía confundida, vulnerable y sin rumbo. Por eso su destino inmediato dependerá de los estudios médicos que le realicen, aunque la incógnita sobre qué hacía sola y perdida en el microcentro a esa hora sigue sin respuesta.

Intriga abierta en la ciudad

La imagen quedó grabada en quienes pasaban por el lugar: una mujer sola frente a la Catedral, en medio de la madrugada neuquina, repitiendo palabras como si quisiera borrar algo de su historia.

Por ahora, solo se sabe que fue hospitalizada. El resto es un rompecabezas que alimenta la intriga y la preocupación en una ciudad que no olvida fácilmente este tipo de escenas.