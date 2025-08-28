Nuevos intentos de estafas virtuales en nombre del EPAS: qué dicen desde el organismo

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), dependiente del Ministerio de Infraestructura, advierte a los usuarios de la provincia sobre la detección de nuevos intentos de estafas telefónicas que se hacen a través de mensajes de WhatsApp.
La misma es llevada a cabo por sujetos que no trabajan en la empresa y simulan pertenecer al organismo. El EPAS recomendó a los usuarios estar atentos ante este tipo de maniobras que se han reiterado en distintas localidades, dejando en claro que la intención de los estafadores es ingresar a las aplicaciones del celular de las víctimas y solicitar un pago.
Informaron que en ningún caso envía códigos o enlaces a los teléfonos celulares. Se recomienda no compartir o brindar datos personales como nombre de usuario o claves a terceras personas o a sitios web no oficiales.
Además, recordaron que los canales habilitados para realizar trámites frecuentes y resolver dudas de forma simple y directa:
- Consultas por WhatsApp 2994720994 – 2996321537
- Correo electrónico disponible epascomercial@neuquen.gov.ar
Trámites que se pueden realizar online
- Débito automático
- Cambio de titularidad
- Duplicados de pago
- Solicitudes de libre deuda
- Planes de pago
Horario de atención: de lunes a viernes, de 8 a 12, con turnos programados, que se pueden solicitar llamando al 0800 222 4827.