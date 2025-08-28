¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 28 de Agosto, Neuquén, Argentina
Nuevos intentos de estafas virtuales en nombre del EPAS: qué dicen desde el organismo

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento detectó maniobras fraudulentas a través de mensajes de WhatsApp. Recomiendan a los usuarios estar alertas y verificar los canales oficiales de comunicación.

Por Nicolás Alvarez
Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 21:23
El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), dependiente del Ministerio de Infraestructura, advierte a los usuarios de la provincia sobre la detección de nuevos intentos de estafas telefónicas que se hacen a través de mensajes de WhatsApp.

La misma es llevada a cabo por sujetos que no trabajan en la empresa y simulan pertenecer al organismo. El EPAS recomendó a los usuarios estar atentos ante este tipo de maniobras que se han reiterado en distintas localidades, dejando en claro que la intención de los estafadores es ingresar a las aplicaciones del celular de las víctimas y solicitar un pago.

Informaron que en ningún caso envía códigos o enlaces a los teléfonos celulares. Se recomienda no compartir o brindar datos personales como nombre de usuario o claves a terceras personas o a sitios web no oficiales.

Además, recordaron que los canales habilitados para realizar trámites frecuentes y resolver dudas de forma simple y directa:

  • Consultas por WhatsApp 2994720994 – 2996321537
  • Correo electrónico disponible epascomercial@neuquen.gov.ar

Trámites que se pueden realizar online

  • Débito automático
  • Cambio de titularidad
  • Duplicados de pago
  • Solicitudes de libre deuda
  • Planes de pago

Horario de atención: de lunes a viernes, de 8 a 12, con turnos programados, que se pueden solicitar llamando al 0800 222 4827.

