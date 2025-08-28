¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 28 de Agosto, Neuquén, Argentina
Cuadrillas trabajan en el lugar

Gran apagón en Neuquén: cinco barrios sin luz por una emergencia

Este jueves a la noche, un corte de energía afectó a La Sirena, Villa Florencia, Barrio Nuevo, Barrio Limay y Don Bosco III, según informó CALF. Las cuadrillas trabajan para restablecer el servicio.

Por Nicolás Alvarez
Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 22:23
Un apagón dejó sin luz a varios barrios de la ciudad de Neuquén durante la noche de este jueves. La Cooperativa CALF comunicó que La Sirena, Villa Florencia, Barrio Nuevo y Barrio Limay se encuentran sin servicio eléctrico debido a una "emergencia".

Vecinos de Don Bosco III también reportaron falta de suministro, lo que amplió el alcance del corte.

Comunicado oficial de CALF

A través de su cuenta oficial en X (ex Twitter), CALF informó:

"Debido a una emergencia, los sectores de La Sirena, Villa Florencia, Barrio Nuevo y Barrio Limay se encuentran sin servicio eléctrico. Las cuadrillas trabajan en la zona para normalizar el servicio a la mayor brevedad posible".

La cooperativa aseguró que continuará brindando actualizaciones a medida que se normalice la situación.

Qué se sabe sobre el origen del apagón

Durante el corte, circuló un video que muestra problemas de tensión en el tendido eléctrico sobre la calle Luis Beltrán. Las cuadrillas se encuentran trabajando en la zona para restablecer el servicio.

Hasta el momento, no se precisaron las causas técnicas de la emergencia ni el tiempo estimado de reposición.

