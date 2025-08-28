¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 28 de Agosto
ELECCIONES 2025

El Gobierno bonaerense anunció transporte gratuito para facilitar el voto

La medida aplicará durante las elecciones del 7 de septiembre y del 26 de octubre, para cargos provinciales, municipales y nacionales, con el objetivo de facilitar la participación democrática.

Por Redacción

Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 20:06
El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, mediante la Resolución 231-MTRAGP-2025, dispuso la gratuidad del servicio público de transporte automotor y fluvial de pasajeros para los días 7 de septiembre de 2025 y 26 de octubre de 2025, fechas en las que se llevarán a cabo las elecciones provinciales y nacionales.

La medida abarca los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia, así como el transporte fluvial del Delta del Paraná, garantizando el acceso de todos los bonaerenses a sus lugares de votación.

Al respecto, el ministro de Transporte, Martín Marinucci, expresó:

“Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte. El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades”.

Asimismo, destacó:

“El transporte público no solo es un medio de movilidad, sino también un instrumento de integración y de fortalecimiento institucional. Por eso, hemos dispuesto que las empresas refuercen sus frecuencias para que todos puedan viajar de manera ágil y segura”.

Finalmente, el Ministerio invitó a los municipios de la Provincia a adherir a esta medida, reafirmando el compromiso de la gestión con el acceso universal al sufragio y el fortalecimiento de la democracia.

