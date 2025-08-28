En el último partido por los octavos de final de la Copa Argentina, River y Unión de Santa Fe empataron 0 a 0 en Mendoza ante una multitud de ambas parcialidades y en los penales apareció nuevamente Franco Armani en el arco Millonario para darle la victoria por 4 a 3, gracias a dos notables contenciones consecutivas.

En la misma semana, el ex arquero de la Selección Argentina volvió a ser clave en la definición tan esquiva para él en su carrera y ahora sirvió para llevar al club a jugar los cuartos de final nada menos que ante Racing.

Antes, Juan Fernando Quintero, Miguel Borja, Facuno Colidio y Gonzalo Montiel convirtieron los suyos para el ganador, mientras que Lucas Martínez Quarta tiró el cuarto por arriba del travesaño.

El arquero le contuvo el tercero a los santafesinos que estuvo en los pies de Lucas Gamba y el cuarto a Valentín Fascendini, uno a cada palo y de manera notable.

Pero hubo un trámite en el que River pudo haberlo perdido. El mano a mano se fue increíblemente sin goles en la noche mendocina del Malvinas Argentinas. Ninguno de los dos fue un manual de la ofensiva, pero por la intensidad que tuvo el partido en combinación con jugadas en cuenta gotas en los últimos metros, la noche pudo haber encontrado alguna emoción previa a los penales.

Marcelo Gallardo intentó de todo, pero sigue sin encontrar el rendimiento colectivo pretendido. Sebastián Driussi y Maximiliano Salas terminaron reemplazados. Sin conexión futbolística entre ambos, la dupla quedó en deuda.

Primer tiempo

River hizo todo el gasto de la primera parte, pero se fue quedando sin ideas ofensivas con el paso de los minutos y repitiéndose en los centros porque sí, sobre todo desde la banda izquierda, por donde escaló el neuquino Marcos Acuña.

El Tatengue seguramente tuvo el plan de no correr tanto detrás de la pelota, pero en el primer tiempo no vivió muchos momentos de zozobra. Cuando lo tuvo que hacer, el arquero Matías Tagliamonte respondió muy bien, primer para detener el remate de Giuliano Galoppo a los 9 minutos y luego para achicar ante el pique al vació de Maximiliano Salas a los 25.

En ofensiva, el equipo santafesino apenas contó con dos remates de Mauricio Martínez, el primero de ellos desde atrás de mitad de cancha que se fue alto y el último a los 42, al término de un contra que terminó con el remante del mediocampista, desviado por el central Lucas Martínez Quarta al tiro de esquina.

Tanda de penales

Quinto de River, Montiel. Al medio. Tagliamonte va a la izquierda y pierde el duelo. Clasificó River, ganó 4 a 3.

Quinto de Unión. Colazo, palo derecha y acierta. Gol. Empata Unión 3 a 3 la serie con River.

Cuarto de River. Martínez Quarta, alto y afuera.Unión tiene chances todavía de remontar. Gana River 3 a 2. Van al último de la serie,

Cuarto para Unión. Fascendini palo izquiero y vuelve a atajar Armani, el segundo consecutivo. Gana River 3 a 2. Otra buena ataja de Armani.

Tercero de River. Colidio. Al medio suave, pero después de engañar a Tagliamonte. Gana River 3 a 2.

Tercero para Unión. Gamba. Palo derecho y atajó Armani. Sigue 2 a 2. Buena atajada del 1.

Segundo de River. Borja. Palo izquierdo del 1, engaña al arquero y 2 a 2.

Segundo de la serie para Unión. Pittón, gol. Palo izquierdo, travesaño y gol. Armani al otro lado. 2 a 1 Unión.

El primer de River en los pies de Quintero. Palo derecho, Tagliamonte adivina, pero no llega. 1 a 1.

Comienza pateando Unión, en los pies de Martínez.Gol de Unión. Palo derecho de Armani que fue al otro lado. Acciones del segundo tiempo

Acciones del segundo tiempo

45 Minutos del ST. Tagliamonte lo atajó a lo handball en el arco de Unión y en la réplica Palavecino erró la noche de gloria en lo personal y para su equipo.

41 Minutos del ST. Tagliamonte se lo tapa a Lencina después de un cabezazo de Boja para bajar la pelota. El arquero con los pies, evitó el gol de River.

38 Minutos del ST. Se salva River. Palavecino y Colazo, los dos recientemente ingresados la tuvieron en el área. Tras el centro de Vargas desde la derecha.

36 Minutos del ST. Doble cambio en Unión. Nicolás Palavecino por Fagrapane. Colazzo por Tarragona.

En River triple cambio. Juan Portillo por Pérez, Miguel Borga por Driussi y Facundo Colidio por Salas.

28 Minutos. Cambio en Unión. Augusto Solari por Palacios. En River ingresó Santiago Lencina y se retió Galoppo.

23 Minutos. Cambio en Unión. Se fue Tarragona e ingresó Lucas Gamba.

23 Minutos. Penal no cobrado a favor de River. Cambio de frente de Quintero para Acuña, buen centro del latareal y cuando Montiel ingresaba por el segundo palo para empujar la pelota al gol, lo tomaron del brazo. No fue sancionado por el juez Gariano. en Copa Argentina no hay VAR.

20 Minutos del ST. Remate de Pittón de media distancia para Unión, buena respuesta esta vez de Armani.

19 MInutos del ST. Cambio en River, ingresó Juan Fernando Quintero y se fue Fernández.

11 Minutos del ST. Nueva llegada de Unión. Un centro sencillo para Armani, enviado desde la derecha, se le escapó de las manos al 1 y tuvo fortuna que no llegaron a empujarla detrás de él. Se salva River.

8 Minutos del ST. Pasó de todo en el área de Unión. En una sucesión de rebotes lo tuvieron Galoppo y Driussi, pero los remates siempre terminaron bloqueados. El centro había nacido en el pie de Acuña.

5 Minutos del ST. Llegó Unión. Tarragona por la izquierda contra Martínez Quarta. Remate incómodo del delantero se va afuera. Rivero había salido muy lejos a intentar cortar y perdió con Estigarribia.

22:18 Comenzó el segundo tiempo.

Acciones del primer tiempo

42 Minutos. Ataque de contra para Unión. Termina en un remate de Martínez que se desvió en Martínez Quarta y se fue al tiro de esquina.

34 Minutos. Se le va el primer tiempo a River que hizo un gran desgaste físico en el primer tramo, pero no lo tradujo en peligro ofensivo. No sufre en defensa, pero se va quedando sin ideas para los últimos metros.

25 Minutos. Pase filtrado de Nacho Fernández para Salas que va al pique y termina chocando con Tagliamonte que fue al piso para evitar el primero de River.

19 Minutos. Driussi por la derecha. Se metió dentro del área, pero falló en el último toque, cuando intentó el centro atrás.

17 Minutos. Martínez lo vio adelantado a Armani en el arco de River y probó desde muy lejos. La pelota se fue alta, pero el remate salió detrás de la mitad de cancha.

9 Minutos. La primera de peligro es para River. Galoppo llegando al área rival, para rematar de aire un centro enviado desde la derecha por parte de Castaño. Bien el arquero Tagliamonte para mantener el cero en Unión.

2 Minutos. Unión le disputa el partido a River en la mitad de la cancha en el inicio.

21:15 comenzó el partido

Más allá de todas las especulaciones previas, en el Millonario no hubo tridente ofensivo desde el arranque y Maximiliano Salas relegó a Facundo Colidio al banco. Además, el juvenil Lautaro Rivero gana continuidad en una zaga que no termina de recuperar al chileno Paulo Díaz.

Por el lado de los santafesinos, Leandro Carlos Madelón no anduvo con misterios y apostó a un definido 4-4-2 que viene de golear a Belgrano en Córdoba para ponerle difíciles las cosas al gran candidato de todos para convertirse en rival de Racing.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo; Kevin Castaño, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Unión de Santa Fe: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leandro Madelón.

La previa

Luego del empate del lunes ante Lanús por el Torneo Clausura, River enfrentará a Unión de Santa Fe desde las 21.15 en Mendoza con la misión de asegurar su lugar en cuartos de final de la Copa Argentina.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo buscará dejar atrás la imagen de los últimos encuentros, que lo tuvieron sufriendo para pasar por penales ante Libertad por la Copa Libertadores y dejando dos puntos en el final por el campeonato y recuperarse ante un Tatengue que va con el objetivo del batacazo.

El encuentro será transmitido por las emisoras de Grupo Prima Multimedios: AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

A una hora del inicio, el Millonario confirmó que Lauraro Rivero continúe como marcador central titular y en la ofensiva saldrá Facundo Colidio para permitirle a la dupla Maximiliano Salas y Sebastián Driussi comenzar a afianzarse como la preferida, De esta manera, y con el esquema definido, Kevin Castaño vuelve a tener su chance en la mitad de la cancha, donde continía Giuliano Galoppo, Enzo Pérez e Ignacio Fernández.

River confirmado: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo; Kevin Castaño, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Unión confirmado: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leandro Madelón.

Aunque mantiene el liderazgo exclusivo del Grupo B del Torneo Clausura y conserva su invicto desde que fue eliminado en el Mundial de Clubes, River todavía no encuentra su mejor versión y es por eso que el Muñeco implementará algunos cambios, con el retorno de algunos que descansaron el lunes (Lucas Martínez Quarta en la zaga, Enzo Pérez en el medio y Sebastián Driussi arriba, las vueltas destacadas).

Gallardo espera lograr el pase a cuartos con la novedad del tridente ofensivo.

Las dudas de Gallardo para esta noche pasaban por dos puestos: Paulo Díaz, que continúa con problemas en su rodilla, fue esperado hasta última hora, pero se terminó confirmando la continuidad de Lautaro Rivero como hizo ante Lanús hace tres días. Por otra arte, Facundo Colidio sale del 11 inicial, y tampoco aparece Juan Fernando Quintero

Salas, que volvió ante Lanús, se mete en el once ante Unión.

Por su parte, Unión buscará dar el golpe en Mendoza y avanzar en la competencia nacional. Los dirigidos por Leonardo Madelón, que vienen de igualar 1-1 ante Huracán por el Torneo Clausura, no modificarán el once para este encuentro apostando por amargar al Millonario. El ganador de este duelo se enfrentará en los cuartos de final contra Racing, que accedió a esta ronda luego de eliminar a Deportivo Riestra.

Posibles formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo; Kevin Castaño, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Fascendini, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: Pablo Echavarría.