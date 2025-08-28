Edward Vaca Hurtado acaba de actuar como disparador para la próxima serie narco que cualquier plataforma quisiera producir. Y es que el futbolista boliviano fue apresado en Paraguay acusado de pilotear una avioneta narco de un cártel uruguayo.

Sí, todo eso en una sola persona durante los últimos días cuando después de haber practicado con su equipo Ciudad Nueva de las divisiones de ascenso de su país se subió a una aeronave con el fin de asistir a otra que tuvo que aterrizar de emergencia en unos pastizales inhóspitos por deficiencias mecánicas.

Sin embargo, semejante tráfico aéreo llamó la atención de las autoridades policiales paraguayas quienes acudieron al sitio, conocido como Colonia Kururu en el interior de Paraguay y se encontraron con un motín millonario de cocaína.

Vaca Hurtado fue encontrado varios minutos más tarde, oculto entre la vegetación junto al propietario de las tierras, en una clara muestra de haber querido escapar por lo que quedó más que comprometido.

De qué se lo acusa

La fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, Elva Cáceres imputó a Vaca Hurtado por tráfico internacional de estupefacientes, tenencia sin autorización y asociación criminal.

Edward Vaca Hurtado durante su paso por el Blooming de Bolivia.

El mediocampista central quedó más que comprometido ya que al saber pilotear, se sospecha que era un actor fundamental en la estructura del narco criminal uruguayo, Sebastián Marset.

Actualmente alejado de los flashes de la primera división, Vaca Hurtado, de 25 años de edad, tuvo un paso por el Blooming y el Real Santa Cruz.