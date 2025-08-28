Gonzalo Alfaro fue el simpatizante de la Universidad de Chile más comprometido por los lamentables hechos en la violenta noche de Avellaneda, durante el entretiempo y en la primera parte del partido entre el visitante a Independiente por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El partido terminó siendo postergado por la Conmebol cuando los equipos empataban 1 a 1, pero en los hospitales argentinos continuaron luchando por su vida diferentes personas, con dolencias de distinta gravedad.

De esa larga lista, el más comprometido fue Alfaro, el trasandino que cayó al vacío después de ser agredido por armas blancas con puntas, contra el paredón de la popular Sur Alta en el Libertadores de América.

En su desesperación por evitar la agresión, el chileno cayó desde una altura aproximada a los 10 metros e increíblemente pudo recuperarse.

Hoy, jueves, abandonó el Hospital Fiorito y las autoridades del vecino país están tramitando su regreso al país de origen, mientras en el plano de la justicia todavía no se ha resuelto nada.

Próxima semana

Mientras la fiscalía extiende el tiempo de investigación, en lo deportivo tampoco se han producido avances. Independiente ya entregó su descargo en Paraguay y el Tribunal se juntará recién el próximo martes.

Allegados a lo que pasa habitualmente en la sede de Conmebol, no se atreven a asegurar que la semana próxima se conozca el castigo que cargarán ambas instituciones. Pero mientras tanto, tener certezas que luego de lo vivido en la noche del 20 de agosto ninguna persona murió ya es una excelente noticia.

Gonzalo Alfaro, el último hincha de la U que permanecía internado en la Argentina.

En declaraciones periodísticas, Alfaro habló y envió saludos a su familia, que está compuesta por su señora y tres hijas. “Próximamente yo estaré en Chile para estar con mi gente, mi familia, mis tres hijas, mis tías, mis papás, mis primos y todos los que han estado apoyándome en todo el momento. De todo corazón, les mando este mensaje. Muchas gracias por el apoyo y toda la compasión que han tenido conmigo", dijo desde Argentina el protagonista de las imágenes que dieron la vuelta al mundo.