Neuquén estrena una avenida que transformará la circulación en la ciudad

Neuquén se prepara para celebrar su aniversario con una batería de inauguraciones, y entre ellas se destaca una obra que marcará un antes y un después en la circulación urbana: la Avenida República Eslovenia. Esta nueva troncal, de 20 cuadras de extensión, conectará la Avenida Los Paraísos con la Autovía Norte y se convertirá en uno de los ingresos más utilizados a la capital desde el sector norte.

La inauguración de esta avenida tendrá lugar este lunes 1 de septiembre y será la primera de una serie de obras de envergadura y eventos culturales en el marco de los festejos por los 121 años de la ciudad. El proyecto comprendió movimiento de suelo, incorporación de pluviales, cordones cuneta y pavimento, además de la apertura de nuevos tramos hacia la zona Este.

La primera etapa permitirá la conexión directa con Avenida Los Paraísos, pero luego se sumarán otras calles estratégicas que consolidarán a República Eslovenia como un acceso alternativo y dinámico para el tránsito que busca ingresar o salir de la ciudad.

La nueva arteria no sólo facilitará la vinculación con la Autovía Norte a través de la rotonda de Casimiro Gómez, sino que también mejorará la circulación en barrios cercanos y descongestionará otros accesos habituales.

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, destacó la importancia de esta avenida "dentro de lo que es la transformación de los accesos a la ciudad y del desarrollo del norte de la capital”.

Cabe señalar el valor de la Avenida Los Paraísos, recientemente inaugurada, que conecta Soldi con la Autovía Norte en un tramo de 15 cuadras con doble carril, bulevar central y luminarias LED.

Con estas obras, el municipio reafirma su objetivo de modernizar la infraestructura vial y ofrecer a los vecinos más alternativas para circular de manera ágil y segura.