Las Coloradas ya cuenta con oficina fija del Banco Provincia del Neuquén

La apertura de una nueva oficina del Banco Provincia del Neuquén (BPN) en Las Coloradas marca un paso clave en la estrategia de acercar servicios financieros a más vecinos. Ubicada en calle Fortín 1° de Mayo, dentro del salón de usos múltiples cedido por la municipalidad, el espacio busca consolidar un vínculo directo con los habitantes.

El acto inaugural fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, junto al presidente del banco, Gabriel Bosco, y el intendente local, Lucrecio Varela. Con esta oficina, el BPN deja atrás la atención periódica mediante el Banco Móvil de Zapala, para ofrecer un servicio fijo de lunes a viernes que responde a una demanda histórica de los vecinos.

Durante el evento, Figueroa destacó la importancia de contar con un banco presente en toda la provincia. Señaló que mientras otras entidades se retiran, el BPN avanza en su expansión territorial y remarcó que la oficina será atendida por una vecina de la localidad, reforzando la cercanía con la comunidad.

Por su parte, Bosco explicó que el objetivo de la entidad no se limita a ser rentable o fomentar préstamos, sino también a acercar productos y servicios. Entre ellos mencionó cuentas corrientes, cajas de ahorro, tarjetas y préstamos. Además, valoró el convenio con el municipio que permitió disponer del espacio para el nuevo punto de atención.

El flamante puesto funciona como Puesto Permanente de Promoción e incluye la posibilidad de iniciar gestiones de servicios bancarios. Además, la localidad ya cuenta con un cajero automático cercano que permite retiros de efectivo, transferencias, pagos de servicios, adelantos de haberes y operaciones con huella digital o audio para personas con discapacidad visual.