La tormenta de Santa Rosa llegó a Neuquén pero no como la esperábamos: por qué no hay complicaciones

La famosa tormenta de Santa Rosa llegó a la región, y con ella, la expectativa de siempre: lluvias torrenciales, calles anegadas y algún que otro dolor de cabeza. Sin embargo, en Neuquén capital, y en ciudades aledañas, la situación fue completamente diferente. Mientras caía una lluvia intensa y constante, la ciudad no sufrió mayores inconvenientes. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo problemas? La respuesta está en el trabajo de un equipo que, desde temprano, se puso a la cabeza del operativo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta temprana para toda la región, pero la ciudad de Neuquén se mantuvo en calma. No hubo llamados de emergencia, ni pedidos de asistencia, ni calles intransitables. Un reflejo del trabajo de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, que puso en marcha un operativo especial para evitar cualquier problema. Es una demostración de que la prevención es la clave, y que un trabajo coordinado puede hacer la diferencia entre el caos y la tranquilidad.

Lo que pasó bajo la lluvia

Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la ciudad de Neuquén, explicó la situación.

"No tenemos problemas, más allá de alguna acumulación de agua por rejillas sumidero o pluvial se tapa con hojas o residuos, algo q se soluciona rápido y con los equipos que tenemos en la calle lo solucionamos"

El funcionario explicó que cayeron 13 milímetros de agua desde la madrugada hasta pasado el mediodía, "en mucho tiempo, es poca agua", opinó.

Baggio detalló que hubo anegamientos en la calle Martinica y en la zona del barrio militar. Esto se soluciona con motobomba, porque se trataría de un "pluvial tapado", pero no las rejillas, ya que realizaron limpiezas de estos espacios.

"El pronóstico dice que hasta las 17 vamos a tener lluvia intermitente y que luego cesa, con algo de viento", adelantó Baggio

La municipalidad de Neuquén desplegó cuatro equipos en la calle, desde Defensa Civil y Emergencias. "Estamos tranquilos por ahora. no hubo solicitud ni pedidos de ayuda a línea 103 o 147 por este tema", agregó.

Las cifras respaldan su tranquilidad. Pese a que cayeron 13 milímetros de agua, la ciudad los absorbió sin inconvenientes, lo que demuestra la capacidad del sistema de desagües para resistir. Los equipos de emergencia están monitoreando la situación en todo momento y no se ha registrado ninguna llamada de auxilio.

¿Cómo seguirá el clima?

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), la estabilidad climática regresará pronto. La lluvia será intermitente por unas horas más, para luego detenerse por completo. Las temperaturas descenderán notablemente durante la noche, pero el sol volverá a brillar en los próximos días.

El pronóstico para la semana es prometedor. Desde el domingo, se esperan cielos mayormente despejados y un ascenso progresivo de las temperaturas, que llegarán a los 19°C el lunes. El viento, que ha sido un factor constante, también disminuirá. En definitiva, la ciudad de Neuquén superó con éxito la prueba de la tormenta de Santa Rosa.