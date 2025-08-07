Alarma roja en Neuquén: se necesitan 100 donantes de sangre por semana pero llegan 4 por día

En Neuquén se encendió una alarma sanitaria: el Centro Regional de Hemoterapia de Neuquén lanzó un pedido urgente por la falta crítica de sangre, especialmente de los grupos 0 y A positivo. La escasez puede afectar cirugías, tratamientos y la atención de emergencias.

El Centro Regional de Hemoterapia atraviesa una de las etapas más críticas del año: las reservas de sangre están en niveles mínimos y la cantidad de donantes cayó drásticamente. En las últimas semanas, apenas se acercaron tres o cuatro personas por día, cuando el promedio mínimo necesario es de 100 a 110 donantes por semana, explicó Romina Barufaldi, referente del Centro Regional de Hemoterapia en el programa La Primera Mañana de AM550.

“No nos estamos pudiendo poner al día con la cantidad de donaciones”, advirtió. El problema no es nuevo, pero se intensificó durante el receso invernal, cuando la demanda de sangre siguió creciendo —por cirugías programadas, partos, tratamientos oncológicos o siniestros viales—, mientras que las donaciones no acompañaron ese ritmo.

“El que está vivo, necesita sangre para seguir estándolo. Y el que dona, salva vidas”, resumió la médica. Una de esas vidas es la de Allison, una joven neuquina que sobrevivió a un hecho traumático gracias a una cirugía urgente que solo pudo realizarse porque había unidades disponibles. “Cuando hablamos con ella por primera vez, me hizo llorar al aire”, recordó conmovida la profesional.

“Donar sangre lleva solo 30 minutos y es uno de los actos más solidarios que existen. Si cada persona donara al menos dos veces al año, no estaríamos pasando por estas emergencias constantes”, explicó.

¿Por qué no hay suficientes donantes?

Entre las causas de esta alarmante baja, se identifican la falta de hábito, el desconocimiento sobre los requisitos, los horarios laborales y también algunos mitos: mucha gente sigue creyendo que hay que ir en ayunas o que el proceso es largo o doloroso.

“Donar sangre es rápido, no duele, no requiere ir en ayunas y se puede hacer incluso los sábados”, remarcó. Los centros de donación están funcionando los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 en el Hospital Castro Rendón y de lunes a viernes de 8.30 a 14 y los sábados de 8.30 a 14 en el Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en Teodoro Planas 1915.

Quienes quieran donar deben tener entre 16 y 65 años (menores desde 18 con autorización de madre/padre/tutor), pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud, desayunar de forma habitual (sin restricciones de alimentos), se recomienda beber 500 ml de agua 30 minutos antes de donar y presentar documento de identidad.