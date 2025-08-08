“110% de las regalías iba a salarios”: la dura radiografía fiscal que hizo Figueroa

El gobernador Rolando Figueroa remarcó que el ordenamiento de las cuentas públicas permitió redirigir los recursos provinciales hacia el desarrollo de la obra pública y el bienestar ciudadano. Al encabezar la firma de un convenio con el Sindicato del Personal Jerárquico del Petróleo y Gas, instó a las empresas hidrocarburíferas a cumplir con las obras necesarias en Vaca Muerta.

Durante su intervención, Figueroa recordó que al asumir su gestión el 110% de las regalías se destinaban a gastos corrientes, incluyendo sueldos y aguinaldos, con anticipos solicitados a petroleras. “Las regalías son un resarcimiento por los recursos no renovables”, expresó, y enfatizó que hoy esos ingresos se destinan a inversiones estratégicas.

El mandatario destacó que gracias al orden fiscal alcanzado en el primer año de gestión, Neuquén logró un superávit de 1.000 millones de dólares. Ese equilibrio permitió recortar gastos políticos, alquileres de vehículos y celulares, y renegociar contratos de obra pública, en línea con la consigna de ordenar el Estado para redistribuir.

Además, valoró la creación de una mesa de competitividad junto a las empresas de Vaca Muerta, donde se delinearon líneas de trabajo conjunto. “Queremos llegar al 2030 con un desarrollo pleno”, sostuvo, y les recordó a las compañías el compromiso de avanzar con infraestructura clave para lograr ese objetivo.

En paralelo, se firmó un convenio para fortalecer la formación profesional en el sector energético. El acuerdo, firmado por el Ministerio de Trabajo y el sindicato petrolero, busca mejorar la empleabilidad, con foco en capacitación técnica y reconversión laboral. Esta medida se suma al programa Emplea Neuquén, destinado a impulsar oportunidades en sectores estratégicos para la provincia.