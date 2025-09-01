Lluvias, nevadas y viento en la provincia: este es el pronóstico del martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico para la provincia de Neuquén este martes, con un escenario que incluye temperaturas bajas, precipitaciones en zonas cordilleranas y ráfagas que podrían superar los 59 km/h en algunos puntos.

Neuquén Capital: viento moderado y cielo cubierto

En la capital provincial se espera cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados por la mañana y los 15 grados por la tarde. El viento será predominante del oeste y sudoeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 59 km/h durante la tarde.

Zapala: lluvias y nevadas con ráfagas fuertes

Zapala tendrá un martes con condiciones inestables, especialmente en la mañana y la tarde, cuando se registrarán lluvias y nevadas. Las temperaturas irán de los 2 grados matutinos a los 6 grados en la tarde. Se prevén ráfagas de viento de hasta 59 km/h provenientes del sudoeste.

San Martín de los Andes: nevadas persistentes y frío

En la zona cordillerana de San Martín de los Andes se pronostican lluvias y nevadas durante la mayor parte del día, con temperaturas que oscilarán entre -1 grado en la mañana y la noche, y 3 grados en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 59 km/h.

Chos Malal: cielo cubierto y viento del sudoeste

La localidad de Chos Malal registrará cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Las temperaturas se moverán entre los 4 grados en la mañana y los 9 grados en la tarde. El viento, del sudoeste, presentará ráfagas de hasta 59 km/h.