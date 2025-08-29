Prefectura mantiene guardia permanente en el río Negro tras un video que ubica a Procoppo en la costanera de Viedma

Prefectura Naval Argentina desplegó este jueves un operativo de rastrillaje en el río Negro, a la altura de Viedma, para intentar dar con el paradero de Cristian Leonardo Procoppo, de 45 años, oriundo de Carmen de Patagones. El hombre fue visto por última vez el domingo por la madrugada, y desde entonces se activaron múltiples diligencias. Este jueves, la búsqueda se intensificó tras conocerse un video que lo muestra descendiendo hacia las aguas desde la costanera, lo que modificó la hipótesis inicial del caso.

El operativo se concentra entre los dos puentes que conectan Viedma con Patagones, incluyendo la isla La Paloma, ubicada a 14 kilómetros de la capital rionegrina. A pesar del despliegue, no se hallaron rastros del hombre. De todas maneras, Prefectura mantiene una guardia permanente en el lugar y retomará la búsqueda este viernes, aprovechando la marea baja. También colaboran palistas locales y personal de la Brigada de Investigaciones, que reconstruyó el recorrido de Procoppo a través de cámaras de seguridad.

Según la información oficial, el hombre salió del boliche “Zeus” a las 5:10 de la madrugada del domingo. Desde allí se dirigió hacia la costanera, tuvo un breve desvío por el barrio Paterno y luego caminó por calle Alvear en línea recta hacia el río. Las grabaciones muestran que estuvo solo en todo momento. La última imagen lo capta en avenida Villarino al 600, cruzando la vereda y descendiendo hacia la costa.

La hermana de Procoppo, compartió un mensaje en redes sociales confirmando el giro en la búsqueda. “A todos los que nos acompañaron en estos días tan difíciles en la búsqueda de mi hermano, tenemos que informarles que lamentablemente, por decisión o accidente, se lo ve en un video caer al río”, escribió. Y agregó: “Solo queda que aparezca para darle un último adiós”. El mensaje fue acompañado por muestras de apoyo de vecinos y allegados.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas. Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para aportar cualquier dato que pueda ayudar a esclarecer el hecho. La Prefectura mantendrá el rastrillaje activo en las próximas horas, mientras se evalúan nuevas estrategias.

