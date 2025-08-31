Tragedia en Roca: Investigan si la mujer que cayó de su moto murió por paro cardíaco

Una mujer de 73 años murió tras caer de su motoa en pleno Paseo del Bicentenario, en Roca. El episodio ocurrió alrededor de las 19.40 y provocó una gran conmoción en la zona, que estaba colmada de vecinos por la intensa actividad de ese horario y sobre todo un día domingo.

Algunos testigos fueron quienes primero dieron aviso a la Policía al ver a la mujer tendida sobre la calzada. Según relataron, la víctima, una vecina del barrio Mosconi, circulaba en moto y cayó de manera repentina. En cuestión de segundos, la calle se llenó de personas que intentaban colaborar en medio de la desesperación, hasta que llegó una ambulancia del Siarme.

Aunque el personal de salud trabajó rápidamente, e intentó maniobras de resucitación, la mujer ya no tenía signos vitales. El médico que intervino en el lugar constató el deceso y habló de una muerte súbita, mientras que otras fuentes médicas adelantaron que todo apunta a un paro cardiorrespiratorio.

Sin embargo, la versión de los testigos también abrió otra hipótesis: que la motocicleta haya sufrido un derrape y el accidente haya sido la causa de la caída. La Fiscalía de turno ya tomó intervención y ordenó las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal del Siarme y el médico policial Pablo Miranda, quien extendió el certificado de defunción. Ahora, la investigación buscará establecer con precisión qué ocurrió en esos segundos fatales: si la vecina perdió la vida por una descompensación cardíaca mientras manejaba o si la caída de la moto fue determinante en su muerte.