Este domingo por la noche, Juan Pablo Valdés se confirmó como el nuevo gobernador de Corrientes tras obtener más del 50% de los votos en las elecciones provinciales, logrando una victoria en primera vuelta. El candidato oficialista alcanzaba el 52,61% de los sufragios con apenas un 11,22% de las mesas escrutadas.

Detrás de Valdés quedaron el peronista Martín Ascúa con un 20,1% y Ricardo Colombi, con un 17,27%. En cuarta posición se ubicaba Lisandro Almirón, representante de La Libertad Avanza, con un 8,2% de los votos, según el conteo provisorio.

Ganador en primera vuelta

Desde el búnker del frente oficialista Vamos Corrientes, el gobernador electo afirmó: “Ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta” y agregó que con esta elección se cierra un capítulo para “trabajar juntos en el futuro”.

Por su parte, el gobernador saliente Gustavo Valdés hizo un llamado a fomentar el diálogo y resaltó el trabajo de su espacio político, Provincias Unidas, en defensa del federalismo. En sus declaraciones, sostuvo que la campaña fue “una de las más sucias que se tenga memoria en los últimos tiempos”, pero destacó que “los correntinos sabemos que no nos doblamos a guachazos y acá estamos parados nuevamente”.

Además, desde las redes sociales del espacio Provincias Unidas expresaron: “Corrientes demuestra que el camino es por el centro. Chau a los extremos”, en referencia al resultado electoral.

El triunfo de Valdés también fue reconocido por otros gobernadores pertenecientes a Provincias Unidas. Ignacio Torres, mandatario de Chubut, destacó que “los correntinos ratificaron un modelo de gestión exitoso que impulsa el desarrollo y se sustenta en los valores de la transparencia y la austeridad”. Añadió que desde su provincia celebran este respaldo y renuevan el compromiso de trabajar por una Argentina “más justa, hermanada y verdaderamente federal”.

En tanto, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, valoró que la victoria refleja que “la voluntad de los argentinos es ser representados por quienes conocen y defienden al interior del país”, destacando el compromiso con el trabajo y la producción para generar más oportunidades.

Por último, el presidente de la UCR, Martín Lousteau, felicitó a los correntinos por la participación en la jornada democrática y resaltó que el triunfo de Valdés “refleja una gestión que estuvo al lado de la gente”.