¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 01 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
ELECCIONES 2025

Ganó el provincialismo en Corrientes y marca camino para Neuquén

Con más del 52% de los votos, Juan Pablo Valdés se impuso en Corrientes y consolidó el modelo provincialista que prioriza la identidad local frente a las disputas nacionales. 

Por Sabrina Morales
Lunes, 01 de septiembre de 2025 a las 07:28
PUBLICIDAD

El contundente triunfo del frente Vamos Corrientes ratificó este domingo la vigencia de los modelos provinciales que se construyen lejos de las disputas porteñas. Con más del 52% de los votos, Juan Pablo Valdés resultó electo gobernador y sucederá a su hermano, Gustavo Valdés, quien concluye su segundo mandato consecutivo.

El resultado fue leído en Neuquén como una validación de las fuerzas que priorizan la identidad provincial y el desarrollo equilibrado. “El camino es el mismo: defender lo nuestro por encima de las disputas nacionales”, repiten en los pasillos de la Casa de Gobierno neuquina.

El análisis político indica que la experiencia correntina ofrece un espejo a las provincias que buscan fortalecer sus autonomías frente a la crisis de los partidos nacionales. Para el gobernador Rolando Figueroa, el dato es central rumbo a las legislativas de octubre, donde La Neuquinidad buscará representación en el Congreso para blindar su modelo de desarrollo.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD