Ganó el provincialismo en Corrientes y marca camino para Neuquén

El contundente triunfo del frente Vamos Corrientes ratificó este domingo la vigencia de los modelos provinciales que se construyen lejos de las disputas porteñas. Con más del 52% de los votos, Juan Pablo Valdés resultó electo gobernador y sucederá a su hermano, Gustavo Valdés, quien concluye su segundo mandato consecutivo.

El resultado fue leído en Neuquén como una validación de las fuerzas que priorizan la identidad provincial y el desarrollo equilibrado. “El camino es el mismo: defender lo nuestro por encima de las disputas nacionales”, repiten en los pasillos de la Casa de Gobierno neuquina.

El análisis político indica que la experiencia correntina ofrece un espejo a las provincias que buscan fortalecer sus autonomías frente a la crisis de los partidos nacionales. Para el gobernador Rolando Figueroa, el dato es central rumbo a las legislativas de octubre, donde La Neuquinidad buscará representación en el Congreso para blindar su modelo de desarrollo.