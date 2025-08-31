Corrientes: oficialismo y peronismo cruzan versiones sobre el resultado de la elección

Tras el cierre de los comicios en Corrientes a las 18 horas de este domingo, comenzó el recuento de votos para definir al sucesor del gobernador Gustavo Valdés y demás autoridades locales. La jornada electoral estuvo atravesada por la complejidad de contar con 58 boletas diferentes en el cuarto oscuro, lo que genera expectativa respecto a cuándo se conocerán los primeros resultados.

La Junta Electoral provincial informó que los primeros datos del escrutinio provisorio estarán disponibles a partir de las 21:00 horas. Los primeros números provendrán de localidades del interior, como Sauce, donde la cantidad de votantes es menor. En cambio, los resultados de la Capital —que concentra el 33% del padrón— se cargarán más tarde debido al mayor volumen de mesas. Los resultados en tiempo real podrán seguirse en el sitio oficial: https://elecciones2025.corrientes.gob.ar/.

El escrutinio definitivo, que es el que tiene validez legal, comenzará el martes 2 de septiembre a las 18:00 horas en la Legislatura Provincial. En esa instancia estarán presentes apoderados y fiscales de todos los partidos políticos, con el fin de garantizar la transparencia y el seguimiento oficial del proceso.

Con siete fórmulas en competencia y 58 boletas en juego, la elección correntina se presenta como una de las más complejas de los últimos años. El oficialismo llega con ventaja, pero enfrenta el desafío de alcanzar los números suficientes para evitar una segunda vuelta tras la ruptura de la alianza que en su momento llevó a Gustavo Valdés a la gobernación.

El candidato de la UCR y del frente Vamos Corrientes es Juan Pablo Valdés, hermano del actual gobernador, quien aparece como favorito en las encuestas. Sin embargo, la incógnita es si podrá imponerse en primera vuelta. En caso de no lograrlo, un eventual balotaje se disputaría el 21 de septiembre, siempre que ningún candidato supere el 45% de los votos o alcance más del 40% con una diferencia superior a 10 puntos sobre el segundo.