En la noche del martes, un llamado de urgencia llegó a los bomberos voluntarios de Centenario, quienes fueron alertados sobre un gatito que se encontraba atrapado en un árbol de gran porte, ubicado frente al CPEM N°1, sobre el Acceso Jaime de Nevares.

Por suerte, la intervención de los profesionales fue rápida y eficaz, logrando evitar que el felino permaneciera en esa difícil situación por mucho tiempo.

A pesar de la resistencia inicial del animal, que se mostró algo reacio al rescate, el bombero voluntario Facundo San Martín utilizó una escalera para alcanzar la altura necesaria. Tras unos momentos de cautela, el gato se relajó y hasta se acomodó en la espalda del rescatista, lo que permitió una bajada más sencilla.

El rescate fue una acción coordinada y serena, con el objetivo de asegurar al animal mientras el bombero descendía del árbol.

El gatito tiene una nueva familia

Finalmente, el gato fue entregado en perfectas condiciones al profesor Mauricio Reginato, quien se encargó de él junto con otros docentes del CPEM N°1.

Los profesores agradecieron la pronta respuesta del personal bomberil, destacando la tranquilidad y profesionalismo con el que llevaron a cabo el rescate. “A veces son pequeños gestos los que nos ayudan a generar una comunidad más unida y solidaria”, expresaron los docentes, visiblemente aliviados por el buen desenlace.