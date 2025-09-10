Diputado del PRO pone la lupa sobre jueces que favorecen a narcos y exige controles para funcionarios

Marcelo Bermúdez, diputado provincial (PRO-NCN) cuestionó duramente el accionar de algunos jueces locales, asegurando que ciertas decisiones judiciales favorecen a delincuentes vinculados al narcotráfico. Según indicó, hay magistrados que no aplican la prisión preventiva por reiterancia en casos graves de narcotráfico, mientras que sí la aplican a delincuentes de menor escala.

“Estamos hablando de jueces que no aplican la ley de manera equitativa. Esto afecta directamente la seguridad de la ciudadanía y la eficacia del sistema judicial”, sostuvo Bermúdez en declaraciones al programa Así Estamos por AM550. Citó como ejemplo a jueces que impidieron allanamientos nocturnos a domicilios de narcos, a pesar de que la policía contaba con pruebas para intervenir.

El legislador también se refirió a la inminente aprobación de la ley de exámenes toxicológicos para funcionarios, una normativa que obligará a todos los integrantes de los tres poderes del Estado de la provincia de Neuquén a someterse a pruebas sorpresivas una vez al año. “No se trata de invadir la intimidad de nadie, sino de garantizar que quienes toman decisiones estén en plenitud para ejercer sus responsabilidades”, explicó.

Bermúdez enfatizó que, si un funcionario da positivo, quedará automáticamente fuera de su cargo según los mecanismos previstos por la Constitución, asegurando que esta medida busca reforzar la transparencia y el control sobre quienes manejan la administración pública.