Miércoles 10 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Cómo estará el tiempo en la provincia de Neuquén el jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con nubosidad variable y algunas ráfagas, que afectarán especialmente durante la tarde y la noche en distintas localidades.

Por Nicolás Alvarez
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 22:21
Chos Malal tendrá una jornada con algunas nubes y ráfagas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo se presentará con temperaturas bajas en la madrugada y la mañana, que luego tendrán un marcado ascenso hacia la tarde. El viento será un factor clave, con intensidades que oscilarán entre los 13 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, principalmente en el centro y norte neuquino.

Neuquén capital y el Alto Valle

En la capital provincial, el día comenzará algo nublado con 4 grados en la madrugada y vientos suaves del oeste. Durante la mañana se espera un aumento de nubosidad y 5 grados, con viento del norte. El cambio más significativo llegará en horas de la tarde, cuando el cielo esté mayormente nublado y la temperatura ascienda hasta los 21 grados, acompañada por vientos de 23 a 31 km/h y ráfagas fuertes del norte. Por la noche, continuará la nubosidad con 16 grados y ráfagas del noroeste que mantendrán la intensidad.

Zapala y el centro neuquino

Zapala amanecerá con neblina y 1 grado, mientras que hacia la tarde la temperatura trepará hasta los 16 grados bajo un cielo mayormente nublado. El viento del norte soplará con ráfagas de hasta 50 km/h, aunque la noche se presentará más calma con 11 grados y cielo parcialmente nublado.

San Martín de los Andes y la zona cordillerana

En la zona cordillerana, San Martín de los Andes tendrá neblinas en la madrugada con 1 grado, pasando a cielo mayormente nublado durante el día. La temperatura máxima será de 10 grados en horas de la tarde, con ráfagas del norte de hasta 50 km/h. La noche traerá un leve descenso a 5 grados y condiciones parcialmente nubladas.

Chos Malal y el norte provincial

El norte neuquino, con epicentro en Chos Malal, tendrá condiciones similares: cielo mayormente nublado desde la mañana, con temperaturas que oscilarán entre 2 y 16 grados a lo largo del día. El viento del norte también se intensificará en la tarde con ráfagas de hasta 50 km/h, mientras que por la noche descenderá a 12 grados con nubosidad parcial.

