Cielo despejado y variación de temperatura: el pronóstico oficial en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para la provincia de Neuquén durante el sábado 6 de septiembre. En general, se esperan jornadas mayormente despejadas, con temperaturas que oscilarán entre los 0 y 17 grados y vientos moderados provenientes del norte y noroeste, dependiendo de la localidad.

Neuquén Capital: cielos despejados y leve ascenso térmico

En la capital neuquina, el sábado comenzará con temperaturas en torno a los 6 grados durante la madrugada, descendiendo a 2 grados por la mañana. Durante la tarde, se prevé un ascenso hasta los 15 grados, con vientos del norte entre 23 y 31 km/h, mientras que por la noche se mantendrá despejado con 11 grados.

El pronóstico del SMN para Neuquén.

Zapala: frío matinal y tarde templada

Zapala tendrá una madrugada y mañana frías, con temperaturas cercanas a 0 grados y vientos débiles a moderados. Hacia la tarde, se espera que el termómetro alcance los 11 grados con cielos despejados y vientos del noreste. La noche se mantendrá estable, con 8 grados.

El pronóstico del SMN para Zapala.

San Martín de los Andes: estabilidad y vientos suaves

En San Martín de los Andes, el sábado presentará condiciones estables con temperaturas mínimas de 0 grados en la madrugada y la mañana. Por la tarde, el termómetro llegará a 11 grados con vientos del oeste, mientras que por la noche la temperatura se ubicará en 6 grados y los vientos serán leves.

El pronóstico del SMN para San Martín de los Andes.

Chos Malal: máxima provincial y nubosidad nocturna

Chos Malal registrará una de las temperaturas más altas de la provincia, alcanzando los 17 grados durante la tarde. La madrugada será de 3 grados y la mañana de 2 grados con vientos del noroeste. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado con 10 grados y vientos suaves del este.