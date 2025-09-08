Lluvias, nevadas y fuertes ráfagas: el pronóstico del martes para la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 9 de septiembre se esperan condiciones meteorológicas variadas en la provincia de Neuquén, con lluvias, nevadas y ráfagas que alcanzarán hasta 78 km/h en algunas zonas. Las temperaturas oscilarán entre los 0 y 20 grados, dependiendo de la región.

Neuquén Capital: nubes y lluvias aisladas

En la capital provincial, la jornada comenzó mayormente nublada con 13 grados durante la madrugada y vientos del oeste de hasta 50 km/h. Durante la mañana se registrarán lluvias aisladas con un descenso de la temperatura a 10 grados, mientras que por la tarde volverá la nubosidad con 20 grados y ráfagas de hasta 59 km/h. Por la noche se mantendrán las nubes, con 16 grados y vientos del noroeste.

Zapala: lluvias persistentes y ráfagas fuertes

Zapala presentará lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, con temperaturas cercanas a los 5 y 6 grados. En la tarde se prevén lluvias más intensas con una máxima de 15 grados y vientos del noroeste que podrían alcanzar ráfagas de hasta 69 km/h. Hacia la noche, las lluvias continuarán con 8 grados y ráfagas cercanas a 59 km/h.

San Martín de los Andes: nevadas y lluvias fuertes

En San Martín de los Andes, la madrugada y la mañana estarán marcadas por nevadas fuertes con temperaturas de 2 y 0 grados, respectivamente, y vientos del oeste con ráfagas de hasta 69 km/h. Durante la tarde, la nieve dará paso a lluvias fuertes con 7 grados y ráfagas de hasta 69 km/h, que se mantendrán en la noche con temperaturas cercanas a los 4 grados.

Chos Malal: lluvias y vientos intensos

Chos Malal registrará lluvias aisladas en las primeras horas del día con temperaturas de 7 y 5 grados. Por la tarde se intensificarán las precipitaciones, alcanzando los 15 grados y ráfagas que podrían llegar a 78 km/h, las más altas de la provincia. Durante la noche, las lluvias continuarán con 8 grados.