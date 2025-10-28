Un policía asesinó a su exnovia, se tiroteó con sus compañeros y luego transmitió su suicidio

En la localidad misionera de Andresito un policía asesinó a su expareja, se enfrentó a tiros con sus compañeros de trabajo y luego transmitió en vivo el momento en que intentó quitarse la vida.

Fueron los vecinos del barrio 80 viviendas quienes llamaron a emergencias para pedir auxilio, ya que escuchaban gritos de una mujer. Cuando la Policía llegó al lugar, advirtieron que se trataba de la casa de Natanael Comes, un compañero que prestaba servicios en la misma fuerza.

Los efectivos fueron recibidos a tiros por el femicida, que se atrincheró en su casa. Es que el sujeto ya había asesinado a su exnovia, la oficial ayudante Daiana Raquel Da Rosa (26), quien trabajaba en la Comisaría de la Mujer. Comes y Da Rosa habían terminado su relación hacía unos meses, según señalaron sus allegados.

El policía femicida, quien se quitó la vida.

Del tiroteo a la transmisión en vivo

En medio del tiroteo, Comes comenzó una transmisión en vivo por una red social y amenazó a sus compañeros con quitarse la vida si entraban a su casa.

Mientras mantenía el diálogo con las fuerzas de seguridad y al mismo tiempo le hablaba a sus seguidores, el asesino se despidió y luego se disparó a sí mismo.

Tras escuchar la detonación, los agentes irrumpieron en la casa y se encontraron con el cuerpo sin vida de la oficial tirado junto a la mesada. Mientras que Comes fue llevado con vida al hospital, pero falleció poco después.

Desde la Jefatura de Policía de Misiones dijeron que entre los oficiales no existían medidas judiciales ni actuaciones previas relacionadas con un vínculo de violencia de género.