Este martes por la mañana, dos personas intentaban robar en una casa deshabitada y fueron sorprendidos por personal de la Comisaría 52 de Centenario, que intervino tras el llamado de una vecina. La vivienda ubicada en la intersección de las calles Arraga y Facundo Quiroga, tiempo atrás, había sufrido un incendio.

Según informaron las autoridades, alrededor de las 8, mientras los efectivos realizaban recorridas preventivas por la zona, una vecina alertó sobre la presencia de dos personas vestidas con ropa oscura que habrían ingresado a una vivienda deshabitada, afectada tiempo atrás por un incendio, ubicada frente a su domicilio.

Al llegar al lugar, el personal policial observó a los individuos intentando sustraer elementos del inmueble. Se les encontró transportando una frazada que contenía dos caloventores blancos, mientras que a pocos metros, entre la maleza, fueron hallados un horno eléctrico negro y un bolso con cables varios, cuya propiedad no pudieron justificar.

Los sospechosos, ya conocidos en el ámbito delictivo local, fueron identificados como un hombre de 38 años y una mujer de 24, quienes fueron demorados y trasladados al hospital para revisión médica antes de su posterior traslado a la comisaría.

En el lugar, los agentes constataron además daños en la puerta de ingreso al patio, compatibles con un intento de forzamiento. Los elementos secuestrados fueron trasladados a la sede policial.

Este hecho se suma a una serie de robos que afectan a viviendas deshabitadas en la región, generando preocupación entre los vecinos sobre la seguridad de propiedades vacías, especialmente aquellas que sufrieron incidentes previos, como incendios o daños estructurales.