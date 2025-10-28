Tras ganar en Diputados, Tortoriello ratificó su candidatura a gobernador en 2027

Tras las elecciones del domingo, Aníbal Tortoriello se consolidó como el gran ganador en Río Negro en el tramo de diputados, superando el caudal de Fuerza Patria, que se impuso en senadores. El dirigente cipoleño, que participó a partir de la alianza con La Libertad Avanza, confirmó que el resultado electoral fortalece su proyecto provincial.

“Viedma, ese es el objetivo planteado hace dos años, este triunfo lo consolida y allana ese camino. Más allá de la representación en el Congreso, el proyecto siempre fue administrar a Río Negro y el mensaje del domingo fue muy claro y muy fuerte para que tenga muchas posibilidades. Ya, desde hoy, vamos a armar todo para presentarnos en forma responsable en el 2027”, subrayó.

Tortoriello aseguró que “la alianza fue muy fructífera” y auguró seguir “unidos” y “empezar este camino”. Ratificó que la sociedad política con La Libertad Avanza se gestó por “la invitación de Karina Milei y los Menem” y que continuará “caminando política y legislativamente” junto al partido de gobierno nacional. “Está todo para hablarlo y definirlo con ellos”, indicó.

Asimismo, destacó el triunfo en localidades gobernadas por Juntos Somos Río Negro, como Choele Choel y Villa Regina, donde calificó el resultado como “impactante”. En Cipolletti, su ciudad de origen, consideró que la victoria “ya es repetida” y la atribuyó a su imagen como exintendente: “Sigue intacta y tal vez potenciada porque los tres resultados posteriores fueron contundentes”. En cuanto a Roca, donde salió segundo detrás del peronismo, reconoció que fue “una sorpresa lo obtenido por Milei y, también, en mi caso para Diputados”, aunque destacó que “los roquenses aprueban la gestión de María Emilia Soria” y reveló que la intendenta le envió un mensaje felicitándolo por el resultado.