Un nuevo incendio en el basural municipal encendió las alarmas en Cipolletti, que amaneció envuelta en un manto de humo. El incidente, que comenzó este miércoles por la noche, generó una densa nube de humo tóxico que cubrió gran parte de la ciudad y alcanzó también a localidades vecinas. Las personas con problemas respiratorios fueron las más afectadas.

El siniestro se originó en el basural, un área ya conocida por episodios similares, y rápidamente se propagó debido a las condiciones climáticas adversas. En diálogo con la prensa, el secretario de Servicios Públicos, Adrián Artero, explicó que el foco se inició “una hora antes de que se levantara el viento fuerte”, lo que dificultó las tareas iniciales de contención.

Desde el municipio se montó un operativo de emergencia que se extendió hasta bien entrada la noche del miércoles. Trabajaron en el lugar cuatro camiones de agua, dos máquinas pesadas y personal municipal. Según informaron, el fuego pudo ser controlado alrededor de las 22.

De todas formas, este jueves por la mañana, los vecinos cipoleños y de localidades cercanas, amanecieron rodeados de un manto de humo, que afectó la visibilidad de los conductores que circularon por la ciudad.

Vecinos de diversos barrios manifestaron su preocupación por la recurrencia de estos episodios y los riesgos que implican para la salud pública. Las autoridades aseguraron que se investigará el origen del incendio y se reforzarán las medidas de prevención.