El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este viernes en la provincia de Neuquén una jornada con cielo mayormente nublado y vientos del sector noroeste, que hacia la tarde y noche alcanzarán ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Las temperaturas variarán desde los 0 grados en la cordillera hasta los 25 grados en el valle.

Neuquén Capital

En el día que cumple 121 años, la capital provincial tendrá una jornada que comenzará con cielo algo nublado y 9 grados durante la madrugada, mientras que en la mañana se esperan 10 grados con condiciones similares. Por la tarde, el cielo estará nublado, la temperatura llegará a 25 grados y el viento del noroeste soplará entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. Por la noche, se mantendrá nublado, la temperatura descenderá a 16 grados y el viento rotará al norte, con la misma intensidad y ráfagas.

Zapala

En el centro de la provincia, Zapala tendrá una madrugada con 4 grados y cielo algo nublado. Durante la mañana se prevé un leve ascenso a 5 grados con mayor nubosidad. La tarde estará nublada, con una máxima de 20 grados y vientos del noroeste de hasta 50 km/h en ráfagas. Hacia la noche, se espera que la temperatura descienda a 13 grados, manteniéndose las mismas condiciones de nubosidad y viento.

San Martín de los Andes

En la zona cordillerana, San Martín de los Andes registrará temperaturas bajas al inicio del día, con 0 grados en la madrugada y 1 grado por la mañana, bajo un cielo mayormente nublado. Durante la tarde se prevé un ascenso hasta los 12 grados, con cielo cubierto y ráfagas de viento del noroeste de hasta 50 km/h. Por la noche, la temperatura bajará a 8 grados y el cielo continuará mayormente nublado.

Chos Malal

En el norte neuquino, Chos Malal comenzará el día con 5 grados y cielo algo nublado. Durante la mañana la nubosidad será parcial y la temperatura se ubicará en 6 grados. La tarde alcanzará los 20 grados, con viento del noroeste que podrá superar los 50 km/h en ráfagas. Por la noche, la temperatura bajará a 13 grados, con cielo nublado y viento del norte en las mismas condiciones.