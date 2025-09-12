Hijos de ex boxeador, señalados por brutal agresión a estudiante del CPEM 67

Una estudiante de segundo año del CPEM 67 de Centenario fue brutalmente golpeada alrededor de las 13 del viernes. El ataque ocurrió en la plazoleta ubicada detrás de APADIC, a pocas cuadras del establecimiento escolar situado en las calles Alfonsina Storni y Astor Piazzolla.

Los padres de la adolescente, Manuel y Estefanía, denunciaron que entre los agresores se encontraban dos jóvenes que asisten a una escuela técnica y serían hijos de un ex boxeador local.

Antecedentes de amenazas y denuncias

El día previo a la agresión, la familia había advertido en la escuela sobre amenazas recibidas por la estudiante. “Una compañera le dijo que le tenía dos regalitos preparados. Yo lo dejé asentado en el cuaderno de comunicaciones y se lo informé al preceptor”, señaló Manuel en diálogo con la FM Red Social 97.9.

Las advertencias se concretaron en agresión física. La adolescente sufrió lesiones en la mandíbula y en un hombro, y otra compañera resultó con un golpe en la cabeza. La familia radicó la denuncia policial con nombre y apellido de los involucrados.

Reunión con directivos y reclamo de protocolos

El viernes por la mañana se realizó una reunión entre padres y directivos del CPEM 67. Según relató la familia, algunos intercambios no fueron en buenos términos.

Estefanía, madre de la estudiante, expresó su preocupación: “Mi hija viene sufriendo bullying desde el año pasado. Llegó a dejar cartas de despedida por acumulación de hechos de acoso. No hay protocolo de actuación, parece que todo depende de cambiar de escuela a la víctima”.

Denuncia de falta de respuesta institucional

La madre también cuestionó la falta de dispositivos de contención y protocolos efectivos.

“Hasta un masculino participó en la agresión. A mí me dijeron que la cambie de escuela, pero no es una solución. Si es necesario voy a cortar la calle. Esto se tendría que haber frenado hace tiempo”, señaló.