Una escena brutal sacudió el mediodía del sábado en el barrio Del Alto de Centenario. En la intersección de las calles Formosa y Puerto Madryn, un grupo de personas irrumpió en una vivienda y golpeó salvajemente a una mujer con ladrillazos y palazos y luego prendió fuego la casa.

El horror quedó grabado en un video que se viralizó rápidamente, mientras la víctima yacía arrinconada contra un paredón, sangrando, sin poder defenderse ni escapar.

La Comisaría Quinta intervino en el lugar junto al personal de Criminalística, y la causa quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Contra las Personas.

Hasta el momento, no se sabe quiénes fueron las agresoras, ni tampoco quién grabó el video del linchamiento. Lo que sí se supo horas después es la identidad de la víctima: Valeria Mercado, una mujer con un oscuro antecedente. En 2019, su hijo de 17 años, Neyen Inostroza, fue asesinado a puñaladas en esa misma casa por su padrastro. En su momento, Valeria fue investigada por posible complicidad, aunque la causa luego cambió de rumbo.

Llamativamente, la mujer agredida no denunció el ataque. Fue su madre quien, visiblemente angustiada, se presentó ante la Policía y relató que su hija había sido golpeada y que un grupo quería sacarla por la fuerza de la casa.

