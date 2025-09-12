Este sábado, Neuquén se viste de fiesta para celebrar su 121° aniversario con un gran desfile cívico-militar que reunirá a más de 100 instituciones, clubes, fuerzas armadas, agrupaciones culturales y vecinos. El evento se desarrollará desde las 14 en la calle Obrero Argentino, entre Chocón y Copahue, y se espera que se extienda hasta las 18.

“El orgullo neuquino recorre nuestras calles. Es un honor celebrar un nuevo aniversario de esta ciudad que no para de crecer”, expresó el intendente Mariano Gaido, quien invitó a toda la comunidad a participar de esta jornada especial.

Descentralización y obras como protagonistas

Este año, el desfile se traslada al este de la ciudad, en línea con la política de descentralización de eventos. La elección de Obrero Argentino como escenario responde también a las obras recientes que cambiaron la fisonomía del sector: el asfaltado completo hasta el río y la finalización del Paseo Costero sobre el Limay, recientemente inaugurado en el Club Independiente.

“Es una fecha en la que todas las instituciones quieren estar presentes”, remarcó María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete. Recordó que en 2023 el desfile fue en el oeste, sobre calle Necochea, y destacó la decisión de llevar el festejo a distintos puntos de la ciudad.

Una semana llena de hitos y actividades

El aniversario de la ciudad no se limita al desfile. La semana incluye eventos clave que dan cuenta del dinamismo y la identidad neuquina:

Viernes 12: Inauguración de la Feria Internacional del Libro, a las 14. La feria tendrá más de 100 stands, auditorios, espacios para infancias y juventudes, y una fuerte impronta educativa. Se espera la visita de 10.000 estudiantes, además de actividades para docentes y público general.

Sábado 13: Inauguración del Balcón del Valle a las 10, con nuevos miradores ya en uso por vecinos y turistas.

Lunes 15: Entrega e inauguración de 418 lotes con servicios en el barrio Z1.

Domingo 22: Lanzamiento oficial de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 en la ciudad. El anuncio nacional será en noviembre, en Buenos Aires.

Una ciudad con identidad y futuro

Pasqualini destacó que la feria del libro estará dedicada también a homenajear los 100 años del nacimiento de Marcelo Berbel, un ícono de la cultura local. “Hay una sorpresa preparada que tiene que ver con lo nuestro, con nuestra identidad”, adelantó.

Respecto a la Fiesta de la Confluencia, afirmó que ya se trabaja en la programación junto a una productora. “Es una fiesta que ya nos representa, convoca a toda la región y forma parte del ADN neuquino”, señaló.



