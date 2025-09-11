Prima Multimedios, en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Neuquén

La Feria Internacional del Libro de Neuquén ya se convirtió en una cita cultural obligada, y Prima Multimedios dirá presente con una cobertura especial desde el corazón del evento. Durante diez días, los programas de la emisora se emitirán en vivo desde el hall central del Museo Nacional de Bellas Artes, en Mitre y Santa Cruz, donde además se montará un estudio abierto al público.

La transmisión incluirá entrevistas con escritores, artistas y referentes de la cultura, además de un seguimiento minuto a minuto de conferencias, presentaciones y espectáculos que le darán vida a la feria, con entrada libre y gratuita.

La programación en vivo de Prima Multimedios será la siguiente:

De lunes a viernes:

Tardes de Primera, de 14 a 16, con la conducción de Huguex Cabrera.

Entretiempo, de 16 a 18, con Pablo Montanaro y Carmen San Martín.

Grito Sagrado, de 18 a 20, con Darío Tamborindegui, Pablo Chagumil, Paola Sambueza, Hugo Amaolo, Manuel Oberto y Joaquín Morandi.

Sábados y domingos:

Edición especial de 18 a 20, con la conducción de Pablo Montanaro.

Además, el equipo periodístico realizará recorridas en vivo por las globas de la feria, con móviles que reflejarán el pulso de una de las celebraciones más convocantes de la región.

La cobertura se podrá seguir a través de AM550, Canal 24/7 y el portal Mejor Informado, además de los contenidos que se compartirán en redes sociales.