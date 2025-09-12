Este viernes pagan la segunda cuota por ropa de trabajo a estatales neuquinos: cuánto y quiénes la cobrarán

El Gobierno de Neuquén anunció que el viernes 19 de septiembre se hará efectivo el pago de la segunda cuota de la asignación por ropa de trabajo, correspondiente al año 2025. La medida busca dar cumplimiento al beneficio acordado para los agentes de la administración pública.

El depósito abarcará a todos los sectores de la administración pública provincial, incluida la Policía del Neuquén, aunque se exceptúa a los docentes y a los organismos que reciben directamente la indumentaria: EPAS, EPEN, Vialidady CIPPA. De esta manera, se completa la cobertura de uno de los compromisos asumidos en materia laboral.

Desde el Ministerio de Economía se informó que el monto fijado para esta segunda cuota es de 236.558 pesos, mientras que la primera, abonada en abril de 2025, había sido de 212.608 pesos. La diferencia obedece a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada entre abril y agosto de este año.

La actualización responde a la necesidad de sostener el poder adquisitivo de los empleados públicos frente al impacto de la inflación acumulada, en un contexto económico que continúa tensionando los ingresos de los hogares. El ajuste se calcula en base a la evolución oficial del IPC durante el período establecido.

Los importes serán depositados automáticamente en las cuentas que los trabajadores poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN). Con este mecanismo se busca garantizar rapidez, transparencia y seguridad en el proceso de acreditación de los fondos.

La medida forma parte de las políticas de reconocimiento laboral impulsadas por la provincia, que incluyen diferentes asignaciones, acuerdos paritarios y beneficios económicos destinados a sostener a los empleados de la administración pública neuquina.