Neuquén celebró su 121° aniversario con un desfile que llenó el este

El desfile por el aniversario de Neuquén se realizó este año en la avenida Obrero Argentino, entre Chocón y Boerr. La actividad convocó a vecinos, instituciones educativas, clubes deportivos y fuerzas de seguridad de la región. Además del gabinete municipal, estuvo presente gran parte del provincial, con el gobernador Rolando Figueroa incluído.

El intendente Mariano Gaido destacó al móvil de Prima Multimedios la relevancia del aniversario y el desfile. Además, subrayó la importancia de integrar a los vecinos e instituciones de toda la ciudad.

Si bien la jornada sufrió un poco el viento, esto fue mermando con el correr del tiempo y los presentes en el desfile pudieron disfrutar del evento.

La elección del recorrido en el este de la ciudad buscó descentralizar los eventos y acercarlos a distintos barrios, según adelantó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

Inauguraciones y obras clave

La celebración incluyó la inauguración de obras de infraestructura, como el asfaltado completo de la avenida Obrero Argentino y la finalización de la última sección del Paseo Costero sobre el río Limay, en el Club Independiente. Además, la apertura de la Nave Uno en el Polo Científico Tecnológico, destinada al Instituto de Vaca Muerta, como parte de la agenda de aniversario.

Participación de instituciones y fuerzas de seguridad

Más de 100 agrupaciones participaron del desfile, incluyendo clubes locales, equipos municipales y fuerzas armadas y de seguridad. La actividad permitió a los vecinos disfrutar de la celebración mientras se reafirmaba la identidad de Neuquén como capital que integra cultura, deporte y seguridad ciudadana.