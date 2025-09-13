Este sábado, la ciudad de Neuquén se prepara para conmemorar su 121° aniversario con un imponente desfile cívico militar que reunirá a más de 100 agrupaciones locales. El evento, que contará con la participación de clubes, equipos municipales y fuerzas armadas y de seguridad con asiento en la región, se desarrollará desde las 14 sobre la calle Obrero Argentino, entre Chocón y Copahue, y se extenderá hasta aproximadamente las 18.

Este año, la elección de la calle Obrero Argentino como escenario principal responde a una política de descentralización de eventos impulsada por el municipio, además de ser un reconocimiento a las recientes obras de infraestructura realizadas en la zona. Entre ellas, se destaca la pavimentación completa de la arteria hasta el río Limay y la reciente inauguración del tramo final del Paseo Costero, realizada en el Club Independiente.

El intendente Mariano Gaido extendió una invitación a la comunidad para sumarse a los festejos: “Es un honor celebrar un nuevo aniversario de Neuquén, una ciudad que nos llena de orgullo. Los esperamos a todos para compartir este momento tan especial, donde reafirmamos que somos la capital que más crece”.

Una semana de celebraciones

Las actividades conmemorativas comenzaron este viernes con la inauguración de la Feria del Libro, que permanecerá abierta durante diez días. Con más de 100 stands y expositores, la feria ofrece auditorios, espacios para infancias, un sector juvenil y un escenario con propuestas culturales. En esta edición, la feria rinde homenaje a los 100 años del nacimiento del cantautor neuquino Marcelo Berbel, figura emblemática de la identidad local.

Además, este sábado se inaugurará el Balcón del Valle, un espacio con nuevos miradores que ya es visitado por vecinos y vecinas que disfrutan del paisaje y la vida al aire libre.

La agenda continuará el lunes 15 con un hecho significativo para la política habitacional local: la entrega e inauguración de 418 lotes con servicios en el barrio Z1, marcando un nuevo avance en el acceso al suelo urbano planificado.

Hacia la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026

Los festejos por el aniversario culminarán el próximo 22 de septiembre con el lanzamiento oficial de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, uno de los eventos culturales más convocantes del país. El anuncio en Buenos Aires está previsto para noviembre.