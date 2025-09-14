Impulsan acuerdos entre Neuquén y Cerdeña para fortalecer la proyección internacional

Con la presencia de autoridades argentinas e italianas, el 27 de septiembre se realizará en el Hotel Hilton de la ciudad de Neuquén el Encuentro de Jóvenes de los Clubes Sardos en Argentina. La iniciativa, organizada por la Asociación Civil Círculo Sardo de Neuquén “Domus Sardinia”, fue declarada de Interés Turístico por el ministerio de Turismo.

En esa línea, el 9 de noviembre la misma entidad civil y cultural llevará a cabo en el Hilton la presentación oficial de la sede del Círculo Sardo en Neuquén. Ambos encuentros buscan fortalecer los vínculos culturales, sociales y de cooperación entre la provincia y la región de Cerdeña (Italia), así como posicionar a Neuquén como destino de interés en Europa a través de la proyección de la comunidad sarda internacional.

La primera actividad estará acompañada por la presentación del libro de microrrelatos y fotografías de la zona turística de Cerdeña, a cargo de la profesora Mariángeles Abelli Binardi. En tanto, el 9 de noviembre se inaugurará la exposición fotográfica “Turismo de Conciencia Cultural en Cerdeña”.

El presidente de la asociación sarda neuquina, Oscar Fava, destacó la importancia histórica de esta comunidad y recordó que “en Argentina hubo una gran inmigración desde Cerdeña entre 1900 y 1952, y muchos de esos italianos fueron convocados para la construcción de obras importantes en el país”.

Finalmente, se confirmó que la región autónoma de Cerdeña declaró al 2025 como el Año de la Inmigración Sarda a la Argentina, lo que otorgará aún mayor relevancia a estos encuentros internacionales en Neuquén.