Figueroa pidió respaldo a los candidatos de La Neuquinidad en las legislativas

El gobernador Rolando Figueroa se refirió este viernes a las elecciones legislativas de octubre y puso en valor el perfil de los candidatos de La Neuquinidad. “Le decimos a la sociedad neuquina que, como modelo neuquino, necesitamos legisladores que defiendan la neuquinidad. Ojalá la ciudadanía tome dimensión de la importancia que tiene este 26 de octubre”, afirmó.

Los postulantes de La Neuquinidad son Julieta Corroza y Juan Luis “Pepé” Ousset para el Senado, y Karina Maureira y Joaquín Perrén como cabezas de lista para la Cámara de Diputados.

Figueroa recordó que desde su espacio ya impulsaron la Ley de Ficha Limpia en Neuquén, “la más exigente del país”, y señaló que buscan llevarla al Congreso nacional. También planteó la necesidad de revisar la Ley de Coparticipación: “Cada 100 pesos que paga un neuquino de impuestos nacionales, le devuelven apenas 51. En algunas provincias del norte, por cada 100 pesos que aportan, reciben 700”.

En ese sentido, subrayó: “¿Por qué los neuquinos tenemos que estar transfiriendo recursos hacia otros lugares del país, cuando nuestra gente elige vivir acá? Necesitamos fondos para seguir transformando Neuquén”.

Finalmente, sostuvo que el país atraviesa “un gran debate, no uno más” y expresó su expectativa de que la ciudadanía acompañe con su voto a los candidatos de La Neuquinidad en los próximos comicios.